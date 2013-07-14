Galatasaray İngiliz rakibi karşısında zorlanmadı: 3-0

İngiltere'nin Birmingham kentinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, özel maçta Shrewsbury Town'ı 3-0 yendi.

Shrewsbury kentindeki 10 bin kişilik Greenhous Meadow Stadı'nda, İngiltere 1. Lig ekiplerinden Shrewsbury Town ile karşılaşan Galatasaray, 4. dakikada Emre Çolak ve 37. dakikada Amrabat'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. Sarı kırmızılı ekip, mücadelenin 86. dakikasında Hollandalı yıldız Sneijder'in attığı golle yeni sezon öncesi çıktığı ilk hazırlık maçından 3-0 galibiyetle ayrıldı.

Yıldızlar yedek başladı

Galatasaray karşılaşmaya Eray, Eboue, Gökhan Zan, Ceyhun, Hakan, Yekta, Sabri, Engin, Emre Çolak, Amrabat ve Elmander ilk on biriyle başladı. Teknik direktör Fatih Terim, yeni transferler Erman Kılıç ve Chedjou'nun yanı sıra Drogba, Sneijder, Selçuk ve Burak'ı ikinci yarıda sahaya sürdü.

Karşılaşmanın son dakikasında sahaya giren bir taraftar Drogba'ya sarıldı. Taraftar, uyarılara rağmen konuşmaya devam ederek sahayı terk etmeyince Drogba taraftarla saha kenarına kadar geldi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın St. George's Park Ulusal Futbol Merkezi'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.