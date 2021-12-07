Galatasaray'ın yeni CEO'su Hande Ocak Başev oldu

Galatasaray'da İcra Kurulu Başkanı/CEO görevine Hande Ocak Başev atandı. Başev hem Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. hem de Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nde bu görevi üstlenecek.

Başev, Burak Elmas yönetiminde Galatasaray Dijital A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi idi. Atama kararı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi. Açıklamada "Şirketimizin İcra Kurulu Başkanı/ CEO Görevine Sayın Hande Ocak Başev atanmıştır. Sayın Hande Ocak Başev aynı zamanda Şirketimizin hakim ortağı Galatasaray Spor Kulübü Derneği ve bağlı ortaklıklarında da aynı göreve getirilmiştir. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur" denildi.