Galatasaray'ın veto ettiği Arda Turan'a Barcelona kapıları açıldı

Başakşehir ile sözleşmesini fesheden ve Galatasaray'ın kapısından dönen Arda Turan için Barcelona'dan sürpriz bir karar geldi.

Milliyet'te yer alan habere göre, Barcelona idmanında sakatlık yaşayan Fransız kanat oyuncusu Ousmane Dembele sezonu büyük ölçüde kapattı. Ousmane Dembele; Borussia Dortmund ile çok parlak bir dönem geçirdikten sonra, 2017/2018 sezonu başında, İspanyol devi Barcelona'ya 125 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.

İspanyol kulübündeki 9. sakatlığını yaşayan Dembele, bu sezon ile birlikte Barcelona'daki 456 gününü sakatlık altında geçirmiş olacak. Bu sezon Barcelona formasıyla sadece 9 maçta forma giyebilen Dembele, takımına 1 gollük katkıda bulundu.

Barcelona'da Arda Turan sesleri

Dembele'nin sakatlığının ardından Katalan basını, Arda Turan alternatifini dillendirmeye başladı.

Arda Turan ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Barcelona'nın, Dembele'nin yerine forma şansı tanıyabileceği belirtilirken sosyal medyadan da Arda Turan sesleri yükseldi.

Sport muhabiri Albert Roge sosyal medya hesabından "Barcelona'da Arda Turan zamanı geldi" şeklinde bir paylaşım yaparak tecrübeli futbolcunun Barcelona'ya tekrar dönebileceğini belirtti.