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Spor

Galatasaray'ın transferdeki ilk hedefi Lemina

28 Mart 2020 09:00

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, yönetimle yaptığı toplantıda Mario Lemina'nın alınmasını istedi. 

Sarı-kırmızılılar, Koronavirüs sebebiyle futbola verilen arada hem bu sezonun kalanıyla ilgili çalışmalarını netleştirmeye çalışırken, diğer taraftan geleceğin kadrosunu inşa etmeye de başladı.

Sabah gazetesinin haberine göre; kadrosunu gençleştirmeyi hedefleyen Galatasaray'ın öncelikli isteği kadrosunda memnun olduğu kiralık oyuncuların bonservisini almak. Bunların başında da Mario Lemina geliyor.

Teknik direktör Fatih Terim'in yönetimle yaptığı toplantıda Mario Lemina'nın alınmasını istediği belirtildi., Yönetim de 26 yaşındaki futbolcunun bonservis pazarlıkları için Southampton ile masaya oturmaya hazırlanıyor. 

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