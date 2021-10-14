Galatasaray'ın tarihi NFT koleksiyonunun 3. bölümünün satışa çıkacağı tarih belli oldu

Galatasaray’ın kurucusu ve 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen’in anısına çıkartılan NFT koleksiyonunun üçüncü bölümü, 15 Ekim’de 500 adet olarak satışa sunulacak.

Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye’nin ilk NFT koleksiyonu projesini hayata geçirmek adına global markalarla iş birliğine gitti. Ali Sami Yen NFT koleksiyonu, dünyada spor alanında NFT konseptini yaratan Shirtum ve blockchain teknolojisi ile sporu bir araya getiren Capital Block iş birliği ile piyasaya arz edilecek.

Türkiye’de piyasaya sürülen ilk spor kulübü NFT koleksiyonu olma özelliği taşıyan koleksiyon, aynı zamanda kulübünün kurucusu adına çıkarılan ilk NFT koleksiyonu olması açısından da dünyada bir ilk. İlk bölümü 1 Ekim günü satışa sunulan NFT koleksiyonu, Galatasaray taraftarının yoğun ilgisiyle dünya rekoru kırarak sadece 59 saniye içerisinde satın alınmıştı.

NFT'lerin her biri 185 euro fiyatla satışa çıkartılacak

İlk iki bölümü 1 ve 8 Ekim tarihlerinde satışa sunulan NFT koleksiyonunu satın alan taraftarlar hem bir tarihi anı sahibi olacak hem de kulüplerine katkıda bulunacak. NFT koleksiyonunun üçüncü bölümü, 15 Ekim’de 500 adet olarak arz edilecek. NFT’lerin her biri 185 euro fiyatla satışa çıkartılacak.

Her NFT arzının, Shirtum’un web sitesinde özel bir açılış sayfası olacak. Taraftarlar, NFT'nin resmine tıkladığında Shirtum platformundaki Galatasaray açılış sayfasına yönlendirilecek ve burada NFT'yi kredi veya banka kartı ile satın alarak, hem bir tarihi anı sahibi olacak hem de kulüplerine katkıda bulunacaklar.

NFT nedir?

NFT, kripto para teknolojilerini kullanarak 2015 yılında ortaya çıkan ve dünyada giderek popüler hale gelen Non-Fungible Tokens, yani ‘takas edilemez jetonlar’ anlamına geliyor. Dijital sanat eserlerini ve koleksiyon ürünlerini tescil edilebilir ve satılabilir varlıklar haline getiren NFT, blok zinciri teknolojisiyle kayıt altında tutulan dijital sertifikalar olarak kullanılıyor.