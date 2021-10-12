Galatasaray'ın stadının yeni adı "Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu" oldu. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Türk spor tarihinin en büyük isim sponsorluğunu hayata geçirdik" dedi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, NEF ile yapılan sponsorluk anlaşmasında ortaklıkla ilgili olarak konuşurken, "Seçim döneminde üyelerimizi ve taraftarlarımıza bazı sözler vermiştik. Bu sözlerimizi tek tek yerine getirmek için çabalıyoruz ve bunların birçoğunda başarılıyız. Bir yenisi de stat isim hakkı üzerineydi. Yabancı bir kuruluşla ön sözleşme imzalamıştık. Diğer tarafın isteklerinin bizim şartlarına yakın olmadığını gördükten sonra diğer firmalarla görüşmeler yaptık. Bu görüşmeler sırasında NEF, en iyi teklifi Galatasaray Spor Kulübü'ne sundu. Benim için bu birlikteliğin başka bir özelliği de var. Sevgili Erden Timur içimizden biri. NEF markasıyla daha önce de anlaşmalar yaptık. NEF sadece sadece bir inşaat firması değil. Galatasaray markasıyla da mükemmel bir uyumu var" dedi.

Anlaşmanın Türk Parasını Koruma Kanunu gereğince anlaşmayı TL üzerinden yaptıklarını söyleyen Elmas, "2. beş sezonu opsiyonlu olmak üzere toplam 725 milyon TL'lik bir anlaşmaya imza attık. Forma sponsorluğuyla birlikte Galatasaray tarihinin en büyük anlaşmasını yaptık. Türk spor tarihinin en büyük isim sponsorluğunu hayata geçirdik. Umarım bu anlaşma, Galatasaray ve NEF'e umarım sonsuz başarılar getirir" ifadelerini kullandı.

Burak Elmas: Galatasaray'ın geleceğini kurtarıyoruz

"Bir iki seneyi kurtarıp popüler olmak istemiyoruz" diyen Elmas, "Biz Galatasaray'ın geleceğini kurtarıyoruz. Borç azaltıyoruz. Tüm ilave kaynaklarda borçları ödenebilir, operasyonu devam ettirilebilir hale getirmek istiyoruz. Anlaşmamız 5+5 yıllık. Stat isim hakkından amatör şubelerimize de bir pay gidecek. Her yıl için anlaştığımız takvim üzerinden ödemeler yapılacak. Nakit akışını SPK nedeniyle paylaşamıyorum ama her yılın parası belirtilen takvimlerde ödenecek" diye konuştu.

Yeni yayın ihalesi konusu

Yeni yayın ihalesiyle ilgili soruya ise Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Yayın ihalesiyle ilgili bir çalışma var. Biz de komisyonundayız. TFF, kanunen ihaleyi götüren kuruluş. Bu ihaleden Türk futbolunun en kazançlı şekilde çıkmasına çalışıyoruz. Çok yakın istişare halindeyiz diğer kulüplerle. Taliplerle ilgili bilgi veremem" açıklamasını yaptı.

NEF'in sahibi Erden Timur ise, "Burası Ali Sami Yen Spor Kompleksi. Bizim için de en değerli isim. Sadece stadyum ismini vererek değil, Galatasaray'a daha farklı değerler katarak bu yolculuğunu en iyi şekilde yapacaktır. Biz de sayın başkanım gibi bunu yol arkadaşlığı olarak görüyoruz. Her şeyi çok samimi bir şekilde bizlere sunarak da bu anlaşmanın olmasında çok önemli bir emeği var. Bu işi ilk konuşurken ilk başta Rezzan Bey vardı ve süreçte çok emeği geçti. Bu işin oluşması için sürekli çaba sarf etti. Olduğu için ona da teşekkür ediyorum. Bizim için NEF markası için, Türk sporuna böyle bir katkı sunmak biçim için her anlamda onur verici.

NEF ayrıca bir sosyal marka. NEF markasıyla bir çok toplumsal değer oluşturduğumuz için spor topluma en hızlı dokunmanın yolu. Sosyal bir çok program yapacağımız bir birliktelik olacak. Galatasaray camiasına hayırlı uğurlu olsun" açıklamalarını yaptı.