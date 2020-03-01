Galatasaray'ın serisine Gençlerbirliği de dayanamadı

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Donk ve Falcao (2) kaydetti. Galatasaray, bu maç sonucu galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

Gençlerbirliği'ni konuk eden Galatasaray'da son maça göre kadroda tek değişiklik yapıldı.

Sarı-kırmızılı takımın, ligde geçen hafta Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yendiği derbide gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Younes Belhanda maçın kadrosunda yer almadı.

Teknik direktör Fatih Terim, bu futbolcunun yerine orta sahada Taylan Antalyalı'yı görevlendirdi. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mario Lemina ile Jimmy Durmaz maçın kadrosunda bulunmadı.

Sarı-kırmızılı takım, maça Fernando Muslera, Mariano Filho, Marcao, Ryan Donk, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru ve Radamel Falcao'dan oluşan 11 ile çıktı.

Gençlerbirliği'nde sakatlıkları bulunan Bogdan Stancu, Floyd Ayite, Sefa Yılmaz, Erdem Özgenç ve Arda Kızıldağ maçın kadrosunda yer almadı.

Müsabakada başkent ekibinin ilk 11'inde Nordfeldt, Ahmet Oğuz, Toure, Flavio, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan, Baiano, Candeias, Berat Özdemir, Sessegnon ve Sio bulundu.

Erken gol

Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Galatasaray, 3. dakikada gelen erken golle öne geçti. Mariano'nun sağdan ortasında Flavio'nun altıpas gerisinde tek vuruşunda top az farkla yandan kornere gitti. Sağdan Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda altıpas üzerinde yükselen Donk, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

Farkı ikiye çıkaran isim ise 34. dakikada Falcao oldu. Feghouli'nin pasıyla sağdan savunma arkasına sarkarak ceza sahasına giren Mariano, bekletmeden pasını altıpas gerisine hareketlenen Falcao'ya aktardı. Kolombiyalı futbolcu, yerden gelen meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

Müsabakanın devre arasına Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Falcao fişi çekti

İkinci yarıda da üstün oyununu devam ettiren Galatasaray'da 69. dakikada Feghouli'nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Falcao'nun vuruşu bir kez daha ağları havalandırdı. Galatasaray, karşılaşmadan 3-0 galip ayrılmayı başardı.

Sarı-Kırmızılı ekip bu galibiyetle 48 puanla 2. sırada kendine yer buldu. Gençlerbirliği ise 27 puanla 11. sırada kaldı.