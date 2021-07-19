Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu’nda karşılaşacağı PSV’yi elemesi durumunda bir sonraki turda Celtic - Midtjylland eşleşmesinin galibi ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılıların PSV'ye elenmesi halinde ise UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi St. Johnstone olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda PSV ile eşleşen Galatasaray’ın turu geçmesi durumunda karşılaşacağı rakibi de belli oldu. Sarı-kırmızılılar, bu turda Hollanda temsilcisi PSV’yi geçmesi durumunda Celtic - Midtjylland eşleşmesinden çıkacak takım ile oynayacak.

21 Temmuz Çarşamba günü ilk maçta Hollanda'da PSV ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılı takım, rövanşı ise 28 Temmuz Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayacak.