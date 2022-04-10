Galatasaray'ın pilot takımı küme düştü

Sezon başında Galatasaray'ın pilot takım olarak anlaşmaya vardığı Niğde Anadolu Futbol Kulübü, TFF 2. Lig'den 3. Lig'e düştü.

TFF 2. Lig'in 34. haftasında Bayburt Özel İdarespor'a 4-3 kaybeden Niğde Anadolu FK, 22 puanda kaldı. Sezonun bitimine 4 hafta kala Sarı-Kırmızılı kulübün matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşti.

8 milyon TL'ye alınmıştı

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altınordu'nun 2. Lig'de yer alan takımı Niğde Anadolu FK sezon başında 8 milyon TL karşılığında Galatasaraylı iş insanlarının himayesine geçmişti.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ı ileriye götürecek yeni bir futbol sistemi kurma peşindeyiz. Bu sistemin önemli parçası da Galatasaray'ın altyapısında yetişen oyuncularımızı rekabetçi liglerde oynatmak ve onlara bizim kontrolümüz altında gelişme şansı vermek. Biliyorsunuz genç oyuncularımız bilabedel başka takımlara kiralanıyor. Bazıları oynatmıyor, orada gelişemiyor. Belki Galatasaray'ın kazanacağı birçok oyuncuyu o ara yaşta kaybediyoruz. Bir de alt liglerden gelen Kerem ve Taylan gibi oyuncuların bir ön takımda, Galatasaray sistemine uyacak şekilde yetiştirilmesi ve oynayarak hazır hale gelmesi gibi bir hedefimiz var." demişti.

Burak Elmas'tan Galatasaraylı iş insanlarına teşekkür

Başkan Burak Elmas, Niğde Anadolu FK'yı alan Galatasaraylı iş insanlarına teşekkür etti.

"Galatasaray logosu ve markası asla kullanılmayacak. Galatasaray'ın, 1481 Futbol Yatırımları AŞ ile herhangi bir hisse sahipliği ve ilişiği yoktur. Burada Galatasaraylı iş adamlarının Galatasaray'a hizmet için yaptıkları yatırım vardır. Galatasaray'ın tek bağı, kiraladığı futbolcunun ilk 11'de oynama garantisi alması ve geri transferinde de çok cüzi şartlarda dönmesi. Bunun dışında Galatasaraylıların orada yetişmekte olan gençlerimizi görebilmeleri için de o takımın maçlarının GSTV'den yayınlamayı düşünüyoruz. Yurt dışından da görüştüğümüz birkaç takım var. Bu sistemin Galatasaray açısından bir riski yok. Yatırımcı arkadaşlarımız orayı yönetiyorlar."