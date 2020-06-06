Galatasaray'ın Onyekuru-Lemina planı

Galatasaray, uzun süredir bir sezon daha kiralamak için uğraşılan Henry Onyekuru ve Mario Lemina’yı bonservisleriyle almaya karar verdi.

Belhanda’nın satışına onay veren ve oyuncunun Katar ile Suudi Arabistan’daki kulüplerle yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç çıkmasını bekleyen sarı-kırmızılılar hem Faslı yıldızdan hem de Maicon, Diagne, Babel gibi gözden çıkarılan yıldızlardan gelecek paraları transferde kullanacak.



Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray Yönetimi, uzun süredir bir sezon daha kiralamaya çalıştığı iki yıldızın da bonservisini almak için düğmeye basıyor.



Koronavirüs salgını sonrasında dünya futbol piyasasında bonservis değerlerinin düşmesiyle beraber, Galatasaray cephesi Onyekuru’yu 8-10 milyon Euro arasında bir rakam karşılığında renklerine bağlamayı düşünüyor.

26 yaşındaki orta saha Mario Lemina için de kulübü Southampton’la görüşmeler yapılacak. Galatasaray, her ne kadar 16 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu elinde bulundursa da, Gabonlu futbolcu için maksimum 7-8 milyon Euro bandında bir teklif sunulacak.



İngiliz kulübünün kadrosunda düşünmediği Lemina da, Galatasaray’da yola devam etme fikrine çok sıcak bakıyor.