T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'ın ön eleme turundaki rakibi belli oluyor

30 Ağustos 2020 15:15

Galatasaray'ın da yer alacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nun kura çekimi yarın yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ile Galatasaray'ın da yer alacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nun kura çekimi yarın yapılacak. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişte, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu kuraları TSİ 13.00, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu kuraları ise TSİ 14.00'te başlayacak.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda maçlar 15-16 Eylül'de, Avrupa Ligi 2. eleme turunda da maçlar 17 Eylül'de oynanacak. 

 

ETİKETLER

GalatasarayUEFAön elemeturrakip
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24