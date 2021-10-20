Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Ligi E grubu 3. maçında Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılıların kamp kadrosu da belli oldu.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. mücadelesinde deplasmanda Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray gruptaki ilk 2 maçında 1 beraberlik ve 1 galibiyetle ilk sırada yer alırken, Rus temsilcisinin henüz galibiyeti bulunmuyor.

Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Arda Turan ve Sacha Boey dışında UEFA listesinde yer alan tüm oyuncular Moskova maçı kamp kadrosunda yer aldı.

İşte Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı kamp kadrosu:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Moruţan, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Alexandru Cicâldău, Marcão Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Berk Balaban.