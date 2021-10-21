Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova karşısındaki ilk 11'i belli oldu

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 3. haftasında deplasmanda Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla karşılaşacak.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 3. haftasında yarın deplasmanda Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak.

Başkent Moskova'daki Lokomotiv Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Harald Lechner yönetecek. Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Markus Hameter olacak. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Gruptaki ilk maçında sahasında İtalya'nın Lazio takımını 1-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, ikinci maçta Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile 0-0 berabere kaldı. İki maç sonunda 4 puanı bulunan Galatasaray, liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılılar, Rusya deplasmanından galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürmek istiyor.

Lokomotiv Moskova ise Olimpik Marsilya ile 1-1 berabere kalıp, Lazio'ya 2-0 yendi ve grubun son sırasında kaldı.

Grubun diğer maçında İtalya temsilcisi Lazio, Fransız takımı Olimpik Marsilya'yı ağırlayacak. Roma Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maç TSİ 19.45'te başlayacak.

İlk 11'ler

L. Moskova: Guilherme, Maradishvili, Pablo, Jedvaj, Rybus, Barinov, Beka Beka, Tiknizyan, Kerk, Zhemaletdinov, Smolov.

Galatasaray: Muslera; Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt; Berkan, Taylan, Cicaldau; Babel, Mostafa Mohamed, Barış Alper Yılmaz