Galatasaray'ın Konyaspor kadrosunda sürpriz!

Süper Lig 'de 28. hafta maçında deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak Galatasaray 'ın kadrosu belli oldu. Arda Turan, Barış Alper Yılmaz, Alpaslan Öztürk ve Feghouli kadroya alınmadı.

Kulüpten yapılan açıklamada sağ üst adale grubunda ağrı hisseden Arda Turan'ın takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı belirtildi.

Morutan ve Halil Dervişoğlu ise kadroya geri döndü.

İşte Galatasaray'ın Konyaspor kadrosu: Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohammed, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Inaki Pena, Alexandru Cicâldău, Marcão Teixeira, Jankat Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sacha Boey.