Galatasaray-Gaziantep FK maçında ilk 11'ler belli oldu

Galatasaray ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin mağlup olduğu haftada Gaziantep'i konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda Boey ve Arda Turan'ın sakatlığı sürüyor. Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma beIN Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 17 puan topladı.

Ligde oynadığı maçların 3'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 4'ünü kaybeden Gaziantep FK'nın ise 12 puanı bulunuyor.

Boey ve Arda Turan forma giyemeyecek

Galatasaray'da iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle Gaziantep FK maçında görev yapamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak.

İlk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Barış, Morutan, Kerem, Halil.

Gaziantep FK: Günay, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Caulker, Ertuğrul, Tosca, Doğan, Merkel, Maxim, Dicko, Muhammet.

Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında bulunan Taylan Antalyalı, bu akşam da kart görmesi durumunda 12. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

Gaziantep FK ile 5. randevu

Galatasaray, Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Gaziantep FK ile bu kulvarda 5. kez karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile daha önce oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve bir beraberlik yaşadı.

Söz konusu karşılaşmalarda 10 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 5 gol gördü.