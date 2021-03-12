Galatasaray'ın Kayserispor maçı kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Galatasaray'da maç kadrosu belli oldu.
Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Ryan Donk, Emre Taşdemir, Halil Dervişoğlu ve Oğulcan Çağlayan kadroda yer almadı.
Galatasaray, son olarak yönetimi hedef alan açıklamaları nedeniyle Younes Belhanda'nın sözleşmesini feshetmişti.
Galatasaray, yarın deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek.
İşte Galatasaray'ın maç kadrosu:
Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Radamel Falcao, Peter Etebo, Martin Linnes, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Mostafa Mohamed, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli.