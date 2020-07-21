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Spor

Galatasaray'ın istediği Kerem Aktürkoğlu 3 gol attı, takımını finale çıkardı

21 Temmuz 2020 23:08

TFF 3. Lig Play-Off yarı final maçında 24Erzincanspor, Artvin Hopaspor'u 4-2 mağlup etti ve finale yükseldi. Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Kerem Aktürkoğlu, attığı 3 golle galibiyeti getiren isim oldu.

TFF 3. Lig Play-Off yarı final maçında 24Erzincanspor ile Artvin Hopaspor karşı karşıya geldi. 

Galatasaray 'ın transfer gündeminde yer alan Kerem Aktürkoğlu, 56 ve 58'de attığı gollerle takımını bir anda 2 farklı üstünlüğe taşıdı. Artvin Hopaspor, 60'da Hüseyin Erol'un kendi kalesine attığı golle farkı 1'e indirdi.

69'da Artvin'de Ahmet Tuna, rakibine yaptığı sert müdahele sonrası direkt kırmızı kart görünce oyun tamamen Erzican'ın hakimiyetine geçti.

81'de kazanılan penaltıda topun başına geçen Kerem, kendisinin ve takımının 3. golünü kaydetti. 86'da sahneye çıkan Hüseyin Erol, farkı 3'e çıkaran isim oldu.

Sadi Tekelioğlu'nun da kırmızı kart görmesiyle dağılan Artvin, 90+6'da Tunahan ile golü buldu ve 90 dakika Erzincan'ın 4-2'lik üstünlüğü ile sona erdi. 

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