Galatasaray ve Sivasspor'un ilk 11'leri açıklandı

Galatasaray, Süper Lig’in 25. hafta maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig’de zirve mücadelesi veren iki takım da sezonun geride kalan bölümünde 48’er puan topladı. İki takım da ligde çıktıkları maçlarda 14’er galibiyet, 6’şar beraberlik ve 4’er mağlubiyet yaşadı. Takımlar arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 3-2’lik skorla kazanmıştı. Galatasaray’ın ilk 11’i açıklandı. Mücadelede görev alacak sarı-kırmızılı futbolcular şu isimlerden oluşuyor:

Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Ryan Donk, Marcao Teixeira, Marcelo Saracchi, Mario Lemina, Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru, Radamel Falcao

Yedekler: Okan, Şener, Ahmet, Adem, Selçuk, Belhanda, Linnes, Emre, Jimmy, Taylan

Sivasspor'un ilk 11'i ise şöyle: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Yasin, Fernando, Yatabare