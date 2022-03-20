Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısında ilk 11'i belli oldu

Avrupa defterini kapatan Galatasaray, lige döndü. Sarı-kırmızılılar 30. hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 29 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım topladığı 38 puanla 29. haftayı averajla 11. sırada bitirdi.

Gaziantep FK ise ligde oynadığı maçların 10'unu kazanırken, 7'sinde berabere kaldı ve 12'sini kaybetti. Gaziantep temsilcisi hanesine yazdırdığı 37 puanla 29. haftayı averajla 14. sırada tamamladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, 2-0 kazanmıştı.

İlk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Semih Kaya, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Kerem, Morutan, Taylan, Emre, Gomis

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Papy, Caulker, Tosca, Sagal, Doğan, Recep, Maxim, Joao, Muhammed

Mostafa Mohamed ve Ömer Bayram cezalı

Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Mostafa Mohamed ve Ömer Bayram, Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı kafilede Arda Turan ve Fatih Öztürk yer almadı.

Sarı-kırmızılı takımda sarı kart ceza sınırında bulunan Fernando Muslera da kart görmesi durumunda 31. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında görev alamayacak.

Gaziantep FK'de sakatlığı bulunan Merkel, Mendyl ve Borven karşılaşmada forma giyemeyecek.

Gaziantep FK ile 6. randevu

Galatasaray, Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Gaziantep FK ile bu kulvarda 6. kez karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile daha önce oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve bir beraberlik yaşadı.

Söz konusu karşılaşmalarda 12 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 5 gol gördü.