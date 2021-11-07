Galatasaray'ın Fatih Karagümrük maçı ilk 11'i belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından yayımlanacak.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 20 puan topladı.

Ligde oynadığı maçların 5'ini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 3'ünü de kaybeden VavaCars Fatih Karagümrük ise 18 puana sahip.

İlk 11

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer, Berkan, Cicaldau, Kerem, Babel, Emre, Halil

Yedekler: Fatih, Taylan, Alpaslan, Van Aanholt, Mostafa, Moruţan, Kaan, Barış Alper, Feghouli, Diagne

Boey ve Arda forma giyemeyecek

Galatasaray'da iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle bu maçta görev yapamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak.

Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında bulunan Taylan Antalyalı, bu maçta kart görmesi durumunda 13. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.