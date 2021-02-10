Galatasaray'ın eski yıldızı Gomis'ten bir maçta 4 gol

Al Hilal forması giyen eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, Al Ain'i 5-0 yendikleri maçta 3'ü penaltıdan olmak üzere 4 gol attı.

Suudi Arabistan Ligi'nin 17. haftasında Al Hilal, deplasmand Al-Ain ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 5-0 kazanan Al Hilal'de gollerin 4'ünü (3'ü penaltıdan) eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis kaydetti.

Bu sezon 17. resmi maçına çıkan Fransız golcü, gol sayısını 12'ye çıkardı.

Ndiaye ilk maçına çıktı

Diğer taraftan ülkemizde Osmanlıspor, Galatasaray, Trabzonspor ve Karagümrük formaları da giyen Ndiaye, Al-Ain ile ilk maçına çıktı ancak beklentileri karşılayamadı.

Bu sonucun ardından 33 puana ulaşan Al Hilal, lider Al Shabab'ın 2 puan gerisinde 2. sıradaki yerini korudu. 13 puanlı Al Ain ise son sıradan kurtulamadı.