T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'ın eski oyuncusu Erhan Önal hayatını kaybetti

16 Mart 2021 14:40

Galatasaray'ın eski oyuncularından "Papaz Erhan" lakaplı Erhan Önal hayatını kaybetti. Erhan Önal, Bayern Münih'in profesyonel kadrosuna alınan ve böylece Bundesliga'da sahaya çıkan "İlk Türk asıllı göçmen futbolcu"  olarak kayıtlara geçmiştir.

GS TV'nin haberine göre, Galatasaray'ın eski oyuncularından "Papaz Erhan" lakaplı Erhan Önal hayatını kaybetti. Erhan Önal, 22 Temmuz 1992'de Galatasaray forması ile futbolculuk hayatını sonlandırmıştı.

Galatasaray tarafından yayımlanan başsağlığı mesajı şöyle:

 "1985-1992 yılları arasında Galatasaray forması giyen, kulübümüzün 9304 sicil numaralı üyesi Erhan Önal'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz."

galatasarayerhan önalpapaz erhanbaşsağlığıhayatını kaybetti
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24