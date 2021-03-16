Galatasaray'ın eski oyuncusu Erhan Önal hayatını kaybetti

Galatasaray'ın eski oyuncularından "Papaz Erhan" lakaplı Erhan Önal hayatını kaybetti. Erhan Önal, Bayern Münih'in profesyonel kadrosuna alınan ve böylece Bundesliga'da sahaya çıkan "İlk Türk asıllı göçmen futbolcu" olarak kayıtlara geçmiştir.

GS TV'nin haberine göre, Galatasaray'ın eski oyuncularından "Papaz Erhan" lakaplı Erhan Önal hayatını kaybetti. Erhan Önal, 22 Temmuz 1992'de Galatasaray forması ile futbolculuk hayatını sonlandırmıştı.

Galatasaray tarafından yayımlanan başsağlığı mesajı şöyle:

"1985-1992 yılları arasında Galatasaray forması giyen, kulübümüzün 9304 sicil numaralı üyesi Erhan Önal'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz."