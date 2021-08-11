T24 LogoT24 Logo
Spor

Eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in beyninde tümör tespit edildi

11 Ağustos 2021 13:40

Eski Galatasaray Kulübü  Başkanı Mustafa Cengiz’in çekilen MR sonrasında beyninde tümör tespit edildi. Cengiz'e beyin radyoterapisi uygulanacağı belirtildi.

Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Galatasaray Kulübü eski başkanı Mustafa Cengiz’in çekilen MR sonrasında beyninde tümör (lezyon) tespit edildi.

Cengiz’in beynindeki lezyon nedeniyle bugün yeniden saat 16:00’da beyin radyoterapisi uygulanacağı belirtildi.

Rahatsızlığı sebebiyle hastanede tedavi altına alınan Mustafa Cengiz, Disiplin Kurulu’na sevk edilmeleri ile alakalı yapacağı basın açıklamasını iptal etmişti.

mustafa cengizbeyin tümörügalatasarayeski başkanhastane
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24