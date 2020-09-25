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Spor

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde rakibi Rangers

İskoç ekibi, Willem'i deplasmanda 4-0'la geçti

25 Eylül 2020 00:08

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hajduk Split'i 2-0 mağlup eden Galatasaray'ın play-off turundaki rakibi İskoç ekibi Rangers oldu.

3. ön eleme turunda Hollanda ekibi Willem'i deplasmanda 4-0 mağlup eden İskoç temsilcisi Rangers, Galatasaray;'ın play-off'ta rakibi oldu.

Rangers'ın Willem deplasmanındaki gollerini 22. dakikada penaltıdan James Tavernier, 25. dakikada Ryan Kent, 55. dakikada Filip Helander ve 71. dakikada Conor Golson kaydetti.

Rangers - Galatasaray maçı 1 Ekim Perşembe günü, İskoç ekibinin evi Ibrox Stadyumu'nda oynanacak. Tek maç usulüyle oynanacak play-off turunda kazanan takım gruplara adını yazdıracak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maçta 9 gol

UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayan Rangers, Cebelitarık ekibi Lincoln Reds'i 5-0 mağlup ederek turlamıştı. 3. ön eleme turunda ise Willem'i 4-0'la geçen İskoç ekibi iki maçta 9 gol kaydetti.

Rangers, 8 haftası geride kalan İskoçya Premier Ligi'nde 20 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. İskoç ekibinin teknik direktörlüğünü Liverpool'un efsane futbolcusu Steven Gerrard yapıyor.

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