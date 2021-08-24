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Spor

Galatasaray'ın anlaştığı Morutan'ın maliyeti belli oldu

Rumen futbolcuyla 2026'ya kadar sözleşme imzalanacak

24 Ağustos 2021 16:09

Galatasaray, Morutan transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Rumen futbolcu için 3.5 milyon euro bonservis ödeyecek

Galatasaray, bir transfer de daha mutlu sona ulaştı. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; sarı-kırmızılılar, Romanya'nın FCSB takımında forma giyen Olimpiu Morutan'ın kendisi ve kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı.

Galatasaray'ın 22 yaşındaki futbolcu için 3.5 milyon euro bonservis ödeyeceği öğrenilirken bu para 2 yıllık ödeme planı çerçevesinde yapılacak. 2026'ya kadar sözleşme imzalanacak olan Morutan ise senelik 600 bin euro kazanacak.

Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

 

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