-Galatasaray ilk mağlubiyetini aldı İSTANBUL (A.A) - 26.10.2011 - Galatasaray, Gaziantepspor'a 4-2 mağlup olarak, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Türk Telekom Arena'da ilk yenilgisini aldı. Ligde evinde oynadığı 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak, en iyi iç saha performansına sahip olan sarı-kırmızılılar, Servet ve Sabri ile 2 kırmızı kart gördükleri maçtan 4-2 yenik ayrılarak iç sahada ilk kez üzüldüler. -Terim, yardımcılarını sakinleştirdi- İlk yarının uzatma dakikalarında Servet'e gösterilen kırmızı kart, sarı-kırmızılı taraftarların büyük tepkisine neden oldu. Yedek kulübesinden fırlayan antrenörler Hasan Şaş ile Ümit Davala'yı ise teknik direktör Fatih Terim, sakinleştirdi. Galatasaraylı taraftarlar, devre arasında ve ikinci yarıda sürekli olarak hakem Abdullah Yılmaz ve Gaziantepsporlu futbolcuları ıslıklayıp, protesto ettiler. Sarı-kırmızılı taraftarlar maçın sonlarına doğru da Türkiye Futbol Federasyonu'nu istifaya davet ederken, Galatasaraylı futbolcuların yaptıkları fauller sonrasında hakeme yönelik ''At, at, at'' diye tempo tuttular. Bu arada, Hasan Şaş, ilk yarı sonunda hakemlerle diyaloğu sonucunda ikinci yarıyı tribünde seyretti. Galatasaraylı taraftarlar, maç sonunda Melo'yu alkışladı. -4 dakikada 2 gol yedi- Maça golle başlayan Galatasaray, daha sonra ilk yarıda 4 dakikada 2 gol yedi. 33. dakikada Muhammed Demir'in ayağından gelen gole engel olamayan sarı-kırmızılılar, 37. dakikada da Popov'un mükemmel vuruşuyla attığı golle 2-1 geriye düştüler. Sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda beraberliği yakalamasına rağmen, yedikleri gollerle maçı kaybettiler. -İlk defa 4 gol yediler- Galatasaray bu sezon ilk kez bir maçta kalesinde 4 gol birden gördü. Sarı-kırmızılılar, daha önce ligin ilk maçında deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 2-0 mağlup olmuştu. Geçtiğimiz sezon iki takımın oynadığı son maçı kazanan Gaziantepspor, Galatasaray ile oynadığı üst üste 2 maçı da galip bitirmiş oldu. Galatasaray'da, Kardemir Karabükspor'da kaleci Muslera, sezonun ilk kırmızı kartını görürken, sarı-kırmızılılarda Gaziantepspor maçında ise 2 oyuncu birden kırmızı kartla cezalandırıldı. Servet ve Sabri, gördükleri kırmızı kartlarla sahada takımlarını 9 kişi bıraktılar. -Liderlik şansını tepki- Galatasaray, alacağı 2 farklı galibiyet sonucunda maç fazlasıyla da olsa liderlik şansını tepti. Gaziantepspor'a yenilen sarı-kırmızılılar, 8. haftanın ilk gün maçları sonucunda 4.'lüğe geriledi. -Muhammed boş geçmiyor- Geçtiğimiz hafta Gaziantepspor'un ligde bu sezonki ilk 3 puanını aldığı maçta Gençlerbiriği'ne 2 gol atan Muhammed Demir, Galatasaray'ı da boş geçmedi. 19 yaşındaki futbolcu, ilk yarıda attığı şık bir vuruşla golünü atarak herkesin dikkatini çekti. -Gaziantepspor 2'de 2 yaptı- Ligde ilk 4 hafta puan alamadıktan sonra istifa eden Tolunay Kafkas'ın yerine Abdullah Ercan'ı getiren Gaziantepspor çıkışa geçti. İlk maçında Beşiktaş ile sahasında berabere kalan Ercan'ın talebeleri, daha sonra Sivasspor ile deplasmanda alınan beraberliğin ardından, Gençlerbirliği'ni 3-0, Galatasaray'ı da 4-2 yenmeyi başardılar. İlk 4 haftayı puansız geçen Gaziantepspor, Abdullah Ercan yönetiminde ise 4 haftada 8 puan topladılar. -Kazım 15 dakikada sakatlandı- Maça iyi başlangıç yapan ve 7. dakikada atılan golün başlangıcında atağı olgunlaştıran Kazım Kazım, 15. dakikada yeniden sakatlandı. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan ve dün yapılan idmana katılan Kazım, 15. dakikada sakatlanınca yerini Emmanuel Eboue'ye bıraktı. Alkışlarla yedek kulübesine gelen Kazım'ın, oldukça üzgün olduğu görüldü. Bu arada, Gökhan Zan da 34. dakikada sakatlanarak yerini Servet'e bıraktı. Servet ise 45 artı 1'de kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.