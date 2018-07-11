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Spor

Galatasaray ilk maçını seyircisiz oynayacak

Cuma günü oyanacak Galatasaray-FC Wil maçı güvenlik önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak

11 Temmuz 2018 15:27

2018-2019 sezonu hazırlıklarını Zürih'te sürdüren Galatasaray ilk maçında cuma günü FC Wil ile karşılaşacak. Maçın güvenlik önlemleri nedeniyle seyircisiz olarak oynanmasına karar verildi.

Kamp için yurt dışında bulunan Galatasaray’ın cuma günü FC Wil ile yapacağı hazırlık maçı güvenlik önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

“Galatasaray’ımız, 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamındaki ilk maçında FC Wil ile karşılaşacak. Zürih'teki Utogrund Stadı'nda gerçekleşecek olan mücadele, 13 Temmuz Cuma günü TSİ 16:00'da başlayacak. Karşılaşma, güvenlik önlemleri nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak.”

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