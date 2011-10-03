-Galatasaray ilk kez Euroleague organizasyonunda ANKARA (A.A) - 02.10.2011 - Galatasaray, THY Avrupa Ligi (Euroleauge) 3. Ön Eleme Turu'nda, deplasmanda Lietuvos Rytas'ı 71-63 yenerek, tarihinde ilk kez normal sezon gruplarına kaldı. Litvanya'nın Vilnius kentindeki Siemens Arena'da yapılan maçın ilk çeyreğini 21-13 geride tamamlayan sarı-kırmızılı takım, devreyi 30-28 önde geçmeyi başardı. Üçüncü çeyrek tamamlandığında farkı 12 sayıya kadar çıkaran (40-52) Türk temsilcisi, maçtan 71-63 galip ayrıldı. Galatasaray böylece tarihinde ilk kez Euroleague organizasyonuna katılma hakkını elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, Euroleauge'de İspanya'nın FC Barcelona Regal, İtalya'nın Montepaschi Siena, Rusya'nın Unics Kazan, Polonya'nın Asseco Prokom Gdynia ve Slovenya'nın Union Olimpija Ljubjana takımlarıyla birlikte D Grubu'nda mücadele edecek. Euroleague'de gruplarında ilk dört takım arasında yer alacak toplam 16 takım, 18 Ocak-1 Mart 2012 tarihleri arasında yapılacak 16'lı elemelere kalacak. 4'er takımlı 4 grup şeklinde oynanacak elemelerde gruplarını ilk iki sırada bitiren 8 takım, 21 Mart-5 Nisan 2012 tarihleri arasında gerçekleşecek çeyrek finallere yükselecek. Gruplarını bir ve ikinci sırada bitiren takımların çapraz eşleştiği bu aşama, beş maçlık seriler üzerinden oynanacak ve serilerde üç galibiyet alan dört takım, 2012 THY Avrupa Ligi Dörtlü Finalleri'ne katılma hakkı elde edecek. Dörtlü Finlaller 11-13 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak. Galatasaray'ın, D Grubu'ndaki maç programı şöyle: 20 Ekim 2011 Asseco Prokom (Polonya) - Galatasaray 27 Ekim 2011 Galatasaray - Unics Kazan (Rusya) 2-3 Kasım 2011 Montepaschi Siena (İtalya) - Galatasaray 9 Kasım 2011 Union Olimpija (Slovenya) - Galatasaray 17 Kasım 2011 Galatasaray - FC Barcelona Regal (İspanya) 24 Kasım 2011 Galatasaray - Asseco Prokom (Polonya) 1 Aralık 2011 Unics Kazan (Rusya) - Galatasaray 7 Aralık 2011 Galatasaray - Montepaschi Siena (İtalya) 15 Aralık 2011 Galatasaray - Union Olimpija (Slovenya) 21-22 Aralık 2011 FC Barcelona Regal (İspanya) - Galatasaray