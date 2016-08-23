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Spor

Galatasaray ilk haftanın kapanış maçında son dakikada güldü

Sarı kırmızılılar 90+4'üncü dakikada attığı golle galip geldi

23 Ağustos 2016 00:42

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de 2016-2017 sezonundaki ilk maçında Kardemir Karabükspor’la karşı karşıya geldi. Türk Telekom Arena’da karşılaşan iki ekip, ilk haftanın son mücadelesini yaptı. Bol pozisyonlu geçen mücadele son dakikaya kadar gol sesi çıkmadı. Galatasaray'ın yeni transferi Eren Derdiyok, 90+4'üncü dakikada yaptığı kafa vuruşuyla takımına 3 puanı getirdi

İki takım mücadeleye şu 11’lerle çıkıyor:

Galatasaray: Muslera,  Linnes,  Chedjou,  Hakan, Carole, Tolga, Selçuk, Bruma, Sinan, Sneijder, Eren

Karabükspor: Ahmet Şahin, Kerim, Dany, Kokalovic, Latovlevici, Ceyhun, Poko, Serdar, Tanase, Traore, Yatabare

Galatasaray sezonun ilk maçına cezası nedeniyle taraftarından mahrum çıktı. Tribünlere pankart dahi asmazken sadece Ultraslan Tribünü'ne "Hepimiz Türküz, Kürdüz, Sünniyiz, Aleviyiz... Hep Birlikte Türkiyeyiz" pankartı asıldı.

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