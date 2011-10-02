-Galatasaray ilk deplasman galibiyeti için Ankara'da ANKARA (A.A) - 02.10.2011 - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Ankaragücü ile yapacağı maç öncesi lig tarihinde 3000. golü bulmak için sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı ekibin lig tarihinde rakip filelere göndermeyi başardığı 1000. golü Turgay İnan, 2000. golü ise Hakan Ünsal atmıştı. Başkentteki mücadeleye iki takımın taraftarları da büyük ilgi gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kendilerine ayrılan bölümü doldururken, Ankaragücü taraftarlarına ayrılan bölümlerin de büyük oranda dolu olduğu gözlendi. -Galatasaraylı taraftarların yeri değiştirildi- Başkentteki deplasmanda takımlarını desteklemek isteyen ancak yüzde 5'lik kontenjan dolduğu için Ankaragücü taraflarının bulunduğu tribünden bilet alan sarı-kırmızılı taraftarların yeri değiştirildi. Emniyet güçleri tarafından sahanın kale arkası bölümünden geçirilen taraftarlar, sarı-kırmızılılara ayrılan bölüme götürüldü. Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarların bir bölümünün engelli taraftarlar için ayrılan bölüme geçmesi nedeniyle dışarıda kalan engelli taraftarlar, kulüp yöneticilerinin müdahalesiyle stat içine alındı. -Deplasmanda galibiyete hasret- Bu sezon henüz ligde deplasman galibiyeti bulunmayan Galatasaray, başkent deplasmanında bunu aşarak İstanbul'a 3 puanla dönmek için mücadele etti. Ligde rakip sahalarda yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçını 2-0 kaybeden, Kardemir Karabükspor maçını ise 1-1 tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, Ankaragücü'nü yenerek bu hasrete son vermek istedi. -Ankara'daki maçlar- Galatasaray ile Ankaragücü, lig tarihinde şimdiye dek Ankara'da 46 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, genel toplamdaki üstünlüğünü deplasmanda da göstererek, rakibine galibiyet sayısında 22-13 üstünlük kurdu. İki ekip Ankara'daki 11 maçta ise eşitliği bozamazken, Galatasaray 72, Ankaragücü 48 gol attı. -Son 4 maçın 3'ünü Ankaragücü kazandı- İki takım arasında ligde yapılan son 4 maçın 3'ünü Ankaragücü, birini Galatasaray kazandı. Başkent temsilcisi geçen sezonki her iki maçın yanı sıra 2009-2010 sezonunda Ankara'daki maçtan galip ayrılırken, Galatasaray, 2009-2010'da kendi evinde galip geldi. -Kadrolarda birer değişiklik- Galatasaray'da sakatlıkları geçen Servet Çetin ve Eboue, Ankaragücü maç kadrosunda yer aldı. İki futbolcu da başkent deplasmanında yedek soyunan futbolcular arasında kaldı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, geçen hafta Eskişehirspor maçındaki ilk 11'i kaleci Aykut'un dışında korudu. Aykut'un yerine kırmızı kart cezası dolan Muslera, kaleyi devralırken Aykut yedekler arasında yer buldı. Galatasaray'da kaleci Ufuk Ceylan'ın yanı sıra Aydın Yılmaz, Ayhan Akman, Serkan Kurtuluş ve Semih Kaya maç kadrosunda yer almadı. Ankaragücü'nde ise teknik direktör Ziya Doğan, Gençlerbirliği maçındaki kadroda Galatasaray gibi tek değişikliğe gitti. Doğan, Güven'in yerine Özgür Çek'e ilk 11'de görev verdi.