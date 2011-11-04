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Spor

Galatasaray ile Mersin İdmanyurdu ligde 23. randevuda İSTANBUL (A.A)

04 Kasım 2011 13:31

-Galatasaray ile Mersin İdmanyurdu ligde 23. randevuda İSTANBUL (A.A) - 04.11.2011 - Galatasaray ile Mersin İdmanyurdu yarın yapacakları maçla birlikte ligde 23. kez karşılaşacak. İki ekibi ligde 28 yıl sonra karşı karşıya getirecek yarınki randevu öncesi Galatasaray'ın 11, Mersin İdmanyurdu'nun 3 galibiyeti bulunuyor, taraflar 8 maçta da eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın geride kalan maçlarda attığı toplam 24 gole, Mersin İdmanyurdu 12 golle yanıt verebildi. Taraflar arasındaki son lig maçları, Mersin ekibinin ligden düştüğü 1982-83 sezonunda oynandı. İstanbul'da Galatasaray 1-0 kazanırken, Mersin'deki karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 galibiyetiyle tamamlandı. -Galatasaray'ın İstanbul'da yenilgisi yok- Mersin İdmanyurdu, Galatasaray'ı deplasmandaki maçlarda hiç yenemedi. İki takım şimdiye dek İstanbul'da 11 kez karşılaşırken, Galatasaray 9 kez galip geldi, 2 maç ise berabere sonuçlandı. İstanbul'daki lig maçlarında Galatasaray'ın 19 golüne, Mersin İdmanyurdu sadece 4 golle yanıt verebildi.

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