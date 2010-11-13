-GALATASARAY İLE MANİSASPOR 9. RANDEVUDA İSTANBUL (A.A) - 13.11.2010 - Galatasaray ile Manisaspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 9. kez karşı karşıya gelecek. Lig tarihinde ilk kez 2005-2006 sezonunda karşılaşan iki ekip arasında geride kalan 8 maçtan 5'ini Galatasaray kazandı, 3'ü berabere bitti, Manisaspor henüz galibiyet elde edemedi. Galatasaray'ın toplam 25 golüne, Ege temsilcisi 12 golle yanıt verdi. İki takım arasında Süper Lig'de yapılan maçların sonuçları şöyle: Sezon Maç Sonuç --------- ---------------------- ----- 2005-2006 Manisaspor-Galatasaray 1 - 4 (İzmir'de) Galatasaray-Manisaspor 4 - 2 2006-2007 Manisaspor-Galatasaray 2 - 2 Galatasaray - Manisaspor 4 - 0 2007-2008 Manisaspor-Galatasaray 2 - 2 Galatasaray-Manisaspor 6 - 3 2009-2010 Galatasaray-Manisaspor 1 - 1 Manisaspor-Galatasaray 1 - 2