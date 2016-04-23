"Galatasaray ile Lucescu sezon sonunda görüşmek için anlaştı"

Galatasaray başkanı Dursun Özbek'in, Lucescu ile görüşmesi için Cenk Ergün'ü görevlendirdiği ve Ergün'ünde Rumen hoca ile görüşmesinin olumlu geçtiği iki tarafında belirlenen tarihte pazarlık masasına oturarak şartları konuşacağı iddia edildi.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Galatasaray, yeni sezon öncesi hoca arayışlarını hızlandırdı.

Sarı kırmızılı takımda Mustafa Denizli’nin görevinden istifa etmesinin ardından sezon sonuna kadar Riekerink’i takımın başına geçiren yönetim, teknik adam arayışlarına devam ederken bir sürü isim radara takıldı.

Marcelo Bielsa, Lucien Favre, Mircea Lucescu ve şu an başka kulüplerde görev yapan iki teknik adam daha Cimbom’un listesine girdi.Ancak son günlerde adı Galatasaray ile anılan bir tek kişi var, o da Lucescu...Ve, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in kafasındaki aday da Lucescu...Bu gelişmelerin ışığında, Rumen teknik adam için ilk temas da kuruldu.Başkan Özbek, “Lucescu ile görüşüp konuşalım. Yıllarca birçok kulüp ile adı geçti ama Türkiye’ye çeşitli sorunlar nedeniyle gelemedi. Belki de şartlar oluşur ve kendisini ikna edebiliriz” diyerek bu konuda Sportif Direktör Cenk Ergün’ü görevlendirdi.

Zirve sezon sonunda

Ergün de, perşembe günü Mircea Lucescu ile ilk teması gerçekleştirdi. Galatasaray Kulübü, önümüzdeki yıl takımı çalıştırması adına eski hocalarından randevu istedi. Telefon yoluyla yapılan talebe, Mircea Lucescu’dan olumlu yanıt geldi. Shakhtar Donetsk’i çalıştıran Lucescu, Galatasaray’a “Şimdi değil, 15 Mayıs’tan sonra görüşelim” dedi. Lucescu’nun, o tarihi sarı kırmızılılara vermesinin sebebi ise çok açık.



Rumen hoca takımı Shakhtar Donetsk’in, UEFA Avrupa Ligi ile birlikte Ukrayna’da da şampiyonluk mücadelesi verdiğini belirtti.

Favori olsak da anlaşma yok

Lucescu, ancak Ukrayna Ligi bittikten sonra sarı kırmızılı kulüp ile masaya oturabileceğini ifade etti. Kısaca şu anda bir anlaşma ya da biten bir durum yok. Lucescu ile görüşmek adına randevu tarihi var.



Bu görüşmede de Galatasaray yönetimi, Lucescu’ya, kulüpte yeniden hangi şartlarda çalışmayı kabul edeceğini ve taleplerini soracak.



Rumen teknik adamın önerileri de bir anlamda durumu netleştirecek.



Önümüzdeki günler Galatasaray ve Lucescu adına bir hayli hareketli geçecek. Ve ikitaraf net bir karara varacak.