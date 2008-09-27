Galatasaray ile Konyaspor 21. kez



Turkcell Süper Lig’in beşinci haftasında yarın Galatasaray ile Konyaspor arasındaki maçla İki takım lig tarihinde 21. kez karşı karşıya gelecek.



Galatasaray ile Konyaspor, ligde yarın 21. kez kozlarını paylaşacak. Galatasaray, Birinci Lig'e ilk kez 1988-1989 sezonunda yükselen Konyaspor ile geçmişte yaptığı 20 karşılaşmada, galibiyet sayısında 15-2 üstünlük kurdu. İki ekip arasındaki 3 maç da berabere sonuçlandı.



Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda attığı toplam 43 gole karşılık, filelerinde 14 gol gördü. İki takım arasında geçen sezon yapılan maçları Galatasaray İstanbul'da 6-0, Konya'da da 1-0'lık skorlarla kazandı.



İstanbul'daki maçlar



Sarı-kırmızılılar, ligde Konyaspor ile İstanbul'da oynadığı maçlarda sadece 1 kez puan kaybetti.

İki ekip bugüne dek İstanbul'da 10 maç yaparken, bunlardan 9'unu Galatasaray kazandı, 2006-2007 sezonundaki maç ise 3-3 bitti. Galatasaray, İstanbul'da yapılan maçlarda 28 gol kaydederken, Konya ekibi ise buna 9 golle karşılık verebildi.



G.Saray-Konyaspor maçları



Galatasaray ile Konyaspor'un ligde bugüne dek yaptıkları maçlarda aldıkları sonuçlar şöyle:



Sezon Maç Sonuç



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1988-89 Konyaspor-Galatasaray 1 - 0



Galatasaray-Konyaspor 3 - 1



1989-90 Galatasaray-Konyaspor 4 - 0



Konyaspor-Galatasaray 0 - 1



1990-91 Galatasaray-Konyaspor 2 - 1



Konyaspor-Galatasaray 1 - 1



1991-92 Galatasaray-Konyaspor 2 - 1



Konyaspor-Galatasaray 0 - 2



1992-93 Konyaspor-Galatasaray 0 - 1



Galatasaray-Konyaspor 5 - 0



2003-04 Konyaspor-Galatasaray 1 - 0



Galatasaray-Konyaspor 2 - 1



2004-05 Galatasaray-Konyaspor 3 - 1



Konyaspor-Galatasaray 0 - 2



2005-06 Galatasaray-Konyaspor 2 - 1



Konyaspor-Galatasaray 0 - 1



2006-07 Galatasaray-Konyaspor 3 - 3



Konyaspor-Galatasaray 2 - 2



2007-08 Galatasaray-Konyaspor 6 - 0



Konyaspor-Galatasaray 0 - 1

