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Spor

Galatasaray ile Kayserispor 33. randevuda İSTANBUL (A.A)

29 Ekim 2011 13:34

-Galatasaray ile Kayserispor 33. randevuda İSTANBUL (A.A) - 29.10.2011 - Galatasaray ile Kayserispor, lig tarihinde yarın 33. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 32 maçta Galatasaray 19, Kayserispor ise sadece 1 galibiyet alırken, 12 maç da berabere sonuçlandı. ''Cim Bom''un toplam 66 golüne, Kayserispor 23 golle yanıt verebildi. Geçen sezon ligde yapılan maçlar Kayseri'de 0-0, İstanbul'da da 1-1 berabere sona erdi. -Kayseri'deki maçlar- Galatasaray, genel toplamda büyük üstünlük kurduğu Kayserispor'u deplasmanda ise 16 maçta sadece 5 kez yenebildi. Kayseri'deki 1 maçı ev sahibi ekip kazanırken, 10 maçta da taraflar eşitliği bozamadı. Ev sahibi ekip 12, Galatasaray ise 17 gol attı. -Kayseri'de son 5 maç berabere bitti- Kayserispor ile Galatasaray arasında son 5 sezonda Kayseri'de yapılan maçlar berabere bitti. Kayseri'de iki takım arasında berabere sonuçlanan son 5 randevudan 4'ünün skoru 0-0. Son 3 maçta taraflar birbirlerine gol atamadı. -Kayserispor'un tek galibiyeti 1974'te- Kayserispor, lig tarihinde şimdiye dek Galatasaray karşısındaki tek galibiyetini 21 Nisan 1974 tarihinde Kayseri'de yapılan maçta 2-0'lık sonuçla aldı. İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, renktaşı ile lig tarihinde yaptığı 2. randevuda tattığı yenilginin ardından, yaptığı son 30 maçta da sahadan mağlubiyetle ayrılmadı.

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