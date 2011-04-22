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Spor

GALATASARAY İLE KAYSERİSPOR 32. KEZ İSTANBUL (A.A)

22 Nisan 2011 13:30

-GALATASARAY İLE KAYSERİSPOR 32. KEZ İSTANBUL (A.A) - 22.04.2011 - Galatasaray ile Kayserispor, lig tarihinde yarın 32. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda sarı-kırmızılı ekibin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 31 maçta Galatasaray 19, Kayserispor ise sadece 1 galibiyet alırken, 11 maç da berabere sonuçlandı. ''Cim Bom''un toplam 65 golüne, Kayserispor 22 golle yanıt verebildi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan maç 0-0 bitti. -KAYSERİSPOR, İSTANBUL'DA SADECE BİR BERABERLİK ALABİLDİ- Galatasaray, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı lig maçlarında sadece 2008-2009 sezonunda berabere kalarak, rakibine puan kaptırdı. İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, Kayserili renktaşıyla evinde yaptığı 15 lig maçının 14'ünü kazanırken, iki sezon önceki maç berabere sonuçlandı. İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 48 gol atıp, kalesinde 10 gol gördü. -KAYSERİSPOR'UN TEK GALİBİYETİ 1974'TE- Kayserispor, lig tarihinde şimdiye dek Galatasaray karşısındaki tek galibiyetini 21 Nisan 1974 tarihinde Kayseri'de yapılan maçta 2-0'lık sonuçla aldı. İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, renktaşı ile lig tarihinde yaptığı 2. randevuda tattığı yenilginin ardından, oynadığı son 29 maçta da sahadan mağlubiyetle ayrılmadı.

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