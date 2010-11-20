-GALATASARAY İLE KAYSERİSPOR 31. RANDEVUDA İSTANBUL (A.A) - 20.11.2010 - Galatasaray ile Kayserispor, lig tarihinde yarın 31. kez karşı karşıya gelecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Barış Şimşek yönetecek. İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 30 maçta Galatasaray 19, Kayserispor ise sadece 1 galibiyet alırken, 10 maç da berabere sonuçlandı. ''Cim Bom''un toplam 65 golüne, Kayserispor 22 golle yanıt verebildi. Geçen sezon ligde yapılan maçlarda Galatasaray İstanbul'da 4-1 kazanırken, Kayseri'deki karşılaşma golsüz sona erdi. -KAYSERİ'DEKİ MAÇLAR- Galatasaray, İstanbul'da yaptığı 14 lig maçından 13'ünde puansız gönderdiği Kayserispor'u deplasmanda ise 15 maçta sadece 5 kez yenebildi. Kayseri'deki 1 maçı ev sahibi ekip kazanırken, 9 maçta da taraflar eşitliği bozamadı. Son 4 sezonda berabere biten Kayseri'deki maçlarda Galatasaray toplam 17, ev sahibi ekip 12 gol attı. İki takım arasında Kayseri'de yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Sezon Sonuç ------- ----- 1973-74 2 - 0 1974-75 1 - 1 1979-80 1 - 1 1985-86 0 - 0 1992-93 1 - 1 1993-94 1 - 2 1994-95 0 - 2 1995-96 1 - 2 1997-98 1 - 2 2004-05 2 - 2 2005-06 1 - 3 2006-07 0 - 0 2007-08 1 - 1 2008-09 0 - 0 2009-10 0 - 0 -KAYSERİSPOR'UN TEK GALİBİYETİ 1974'TE- Kayserispor, lig tarihinde şimdiye dek Galatasaray karşısındaki tek galibiyetini 21 Nisan 1974 tarihinde Kayseri'de yapılan maçta 2-0'lık sonuçla aldı. İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, renktaşı ile lig tarihinde yaptığı 2. randevuda tattığı yenilginin ardından, yaptığı son 28 maçta da sahadan mağlubiyetle ayrılmadı. -GALATASARAY MORAL ARIYOR- Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 12 maçta sadece 16 puan toplayabilen, 5 galibiyete karşın 6 kez yenilen ve 1 kez de berabere kalan, averajı eksi 3 olan ''Cim Bom'', sezonun flaş takımlarından Kayserispor önünde galip gelerek, çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Lider Trabzonspor'un 12 haftada tam 13 puan gerisine düşen 10. sıradaki sarı-kırmızılı ekip, zirvenin 2 puan uzağındaki 2. sıradaki Kayserispor önünde 3 puan alarak, gelecek haftaki Beşiktaş derbisi öncesinde moral bulmak istiyor. Ligde son oynadığı 2 maçı da yitiren Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Misimovic ve cezalı Serdar Özkan'ın yanı sıra sakatlıkları süren Arda, Baros, Cana, Mustafa Sarp ve Serkan Kurtuluş yarınki maçta forma giyemeyecek. Bugün öğleden sonra tesislerde toplanacak Galatasaray kafilesi, akşam saatlerinde Kayseri'ye gidecek.