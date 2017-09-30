Galatasaray ile Kardemir Karabükspor'un 11'i belli oldu

Süper Lig\'in 7. haftasında oynanacak Galatasaray - Kardemir Karabükspor maçının ilk 11\'leri açıklandı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu\'nda saat 19.30\'da oynanacak maç öncesi iki takımın 11\'i şöyle;

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Feghouli, Belhanda, Ndiaye, Rodrigues, Fernando, Gomis

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Rybka, Kerim, Gaman, Barış, Papp, Torje, Poko, Skulason, Grozav, Tanase, Yatabare

Mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy\'un yardımcılıklarını Mustafa Emre İyisoy ve Serkan Narinç yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa olacak.

İki takım bu mücadeleyle birlikte Süper Lig\'de 19. kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar oynanan 18 maçın 10\'unu Galatasaray kazanırken 5 maç beraberlikle sonuçlandı. Kardemir Karabükspor ise 3 galibiyet elde etti.

İSTANBUL / DHA