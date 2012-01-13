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Spor

Galatasaray ile Kardemir Karabükspor yarın 10. randevuda İSTANBUL (A.A)

13 Ocak 2012 13:47

-Galatasaray ile Kardemir Karabükspor yarın 10. randevuda İSTANBUL (A.A) - 13.01.2012 - Çetin Arslancan - Galatasaray ile Kardemir Karabükspor lig tarihinde yarın 10. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 9 maçtan 4'ünü Galatasaray, 1'ini Kardemir Karabükspor kazandı, 4'ü de berabere sonuçlandı. Galatasaray'ın toplam 13 golüne, Kardemir Karabükspor sadece 5 golle cevap verebildi. Sezonun ilk yarısında Karabük'te yapılan maç 1-1 bitti. -Galatasaray son 3 maçı kazanamadı- Galatasaray, Kardemir Karabükspor ile ligde yaptığı son 3 maçı da kazanamadı. Sarı-kırmızılı ekip, rakibine geçen sezon Karabük'te 2-1 yenilip, İstanbul'da golsüz berabere kalırken, bu sezonun ilk yarısında Karabük'te oynanan karşılaşma da 1-1 sonuçlandı. -İstanbul'daki maçlar- İki takım arasında İstanbul'da yapılan 4 maçtan 2'sini Galatasaray kazanırken, 2 maç berabere bitti. İstanbul'da Galatasaray 5 gol atarken, Kardemir Karabükspor deplasmanda rakibinin filelerini hiç havalandıramadı.

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