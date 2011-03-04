-GALATASARAY İLE KARABÜKSPOR LİGDE 8. KEZ İSTANBUL (A.A) - 04.03.2011 - Galatasaray ile Kardemir Karabükspor, lig tarihinde yarın 8. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 7 maçtan 4'ünü Galatasaray kazandı, 2'si berabere sonuçlandı, Kardemir Karabükspor sadece bu sezonun ilk yarısındaki maçta galip geldi. Galatasaray'ın toplam 12 golüne, Kardemir Karabükspor 4 golle yanıt verebildi. İki takım arasındaki lig maçlarında alınan sonuçlar şöyle: Sezon Maç Sonuç --------- -------------------------------- ----- 1993-1994 Galatasaray-Kardemir Karabükspor 0-0 Kardemir Karabükspor-Galatasaray 0-0 1997-1998 Galatasaray-Kardemir Karabükspor 3-0 Kardemir Karabükspor-Galatasaray 2-3 (İzmir'de) 1998-1999 Kardemir Karabükspor-Galatasaray 0-3 Galatasaray-Kardemir Karabükspor 2-0 2010-2011 Kardemir Karabükspor–Galatasaray 2-1