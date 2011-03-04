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GALATASARAY İLE KARABÜKSPOR LİGDE 8. KEZ   İSTANBUL (A.A)

04 Mart 2011 12:22

-GALATASARAY İLE KARABÜKSPOR LİGDE 8. KEZ   İSTANBUL (A.A) - 04.03.2011 - Galatasaray ile Kardemir Karabükspor, lig tarihinde yarın 8. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 7 maçtan 4'ünü Galatasaray kazandı, 2'si berabere sonuçlandı, Kardemir Karabükspor sadece bu sezonun ilk yarısındaki maçta galip geldi. Galatasaray'ın toplam 12 golüne, Kardemir Karabükspor 4 golle yanıt verebildi. İki takım arasındaki lig maçlarında alınan sonuçlar şöyle:   Sezon                    Maç                   Sonuç ---------    --------------------------------    ----- 1993-1994    Galatasaray-Kardemir Karabükspor     0-0              Kardemir Karabükspor-Galatasaray     0-0 1997-1998    Galatasaray-Kardemir Karabükspor     3-0              Kardemir Karabükspor-Galatasaray     2-3 (İzmir'de) 1998-1999    Kardemir Karabükspor-Galatasaray     0-3              Galatasaray-Kardemir Karabükspor     2-0 2010-2011    Kardemir Karabükspor–Galatasaray     2-1

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