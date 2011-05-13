-GALATASARAY İLE GENÇLERBİRLİĞİ 80. RANDEVUDA İSTANBUL (A.A) - 13.05.2011 - Galatasaray ile Gençlerbirliği, lig tarihinde yarın 80. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında şimdiye dek yapılan 79 maçta, sarı-kırmızılılar 42, kırmızı-siyahlılar ise 21 galibiyet elde etti. Taraflar 16 maçta ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Galatasaray'ın toplam 132 golüne, Gençlerbirliği 85 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Gençlerbirliği 2-0 kazandı. -ANKARA'DAKİ MAÇLAR- Galatasaray ile Gençlerbirliği takımları arasında Ankara'da yapılan maçlarda galibiyet sayısında Galatasaray'ın 2 farkla üstünlüğü bulunuyor. Başkentteki 39 lig maçında Galatasaray 17, Gençlerbirliği 15 galibiyet alırken, 7 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Ankara'da Galatasaray 57 gol atarken, Gençlerbirliği ise buna 49 golle karşılık verdi. Geçen sezon Ankara'da yapılan maçı Gençlerbirliği 2-1 kazandı. -EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER- Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1999-2000 sezonunda 6-0'lık sonuçla elde etti. Sarı-kırmızılılar ayrıca, 1992-1993 sezonunda 5-2, 1961-1962 ve 2000-2001'de de 4-1'lik farklı galibiyetler alırken, Ankara temsilcisi ise Galatasaray karşısında 1960-1961 ve 1962-1963 sezonlarında 3-0 galip geldi.