-Galatasaray ile Eskişehirspor'un 51. randevusu İSTANBUL (A.A) - 25.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yarın yapılacak Galatasaray-Eskişehirspor maçıyla birlikte her iki ekip lig tarihinde 51. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda Galatasaray, Eskişehirspor'a galibiyet sayısında 21-9, gol sayısında da 71-49 üstünlük kurarken, iki ekip arasındaki 20 maç da berabere sonuçlandı. Geçen sezon yapılan maçları Galatasaray, Eskişehir'de 3-1, İstanbul'da da 4-2 kazandı. -İstanbul'daki maçlar- Galatasaray ile Eskişehirspor takımları lig tarihinde İstanbul'da 25 kez karşılaştı. İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 13, Eskişehirspor 2 galibiyet alırken, 10 maç da berabere sonuçlandı. Gol sayısında da Galatasaray'ın 44-22 üstünlüğü bulunuyor. Eskişehirspor, Galatasaray karşısında lig tarihinde İstanbul'daki galibiyetlerini 1981-82 ve 2008-09 sezonlarında aldı. -En farklı skorlu galibiyetler- İki takım arasındaki rekabette taraflar birbirlerine karşı en farklı skorlu galibiyetleri 3'er farklı sonuçlarla aldı. Galatasaray, 1980-81 sezonunda 4-1, 1970-71 (hükmen), 1973-74, 1978-79 ve 1995-96 sezonlarında 3-0 galip gelirken, Eskişehirspor ise 1984-85 sezonunda 3-0 üstünlük sağladı. -Beraberlikler ağır basıyor, en çok görülen skor 1-1- Galatasaray ile Eskişehirspor takımları arasında lig tarihindeki maçlara bakıldığında beraberliklerin ağır bastığı gözüküyor. İki takım arasındaki geride kalan 50 lig maçından 20'si berabere sonuçlandı. Bu arada, 20 beraberlik içinde tam 11 tanesi 1-1 sonuçlanırken, bu sonuç iki takım arasında en sık rastlanan skor olarak kayıtlara geçti. -Son 10 maç- İki takım arasında ligde yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle: 1988-89 Eskişehirspor-Galatasaray 1 - 1 Galatasaray-Eskişehirspor 1 - 0 1995-96 Eskişehirspor-Galatasaray 1 - 2 Galatasaray-Eskişehirspor 3 - 0 2008-09 Eskişehirspor-Galatasaray 4 - 2 Galatasaray-Eskişehirspor 0 - 1 2009-10 Galatasaray-Eskişehirspor 1 - 1 Eskişehirspor-Galatasaray 2 - 1 2010-11 Eskişehirspor-Galatasaray 1 - 3 Galatasaray-Eskişehirspor 4 - 2 -Fatih Terim'den ikinci ''dalya'' Galatasaray'ın başında 3. dönemine start veren Fatih Terim, yarın yapılacak Eskişehirspor maçında ulaşılması güç bir maç sayısına da ulaşacak. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray takımının başında ligdeki 200. karşılaşmasına Eskişehirspor karşısında çıkacak. Galatasaray'da teknik direktörlük görevine ilk kez 1996-1997 sezonunda başlayan ve ligdeki ilk maçını 10 Ağustos 1996 tarihinde deplasmanda Vanspor'a karşı 2-1 kazanan Fatih Terim, futbolculuk döneminde kaptanlığını yaptığı, teknik adamlık döneminde de önemli başarılara imza attığı sarı-kırmızılı ekipte ikinci kez ''Dalya'' demeye hazırlanıyor. Terim, 1996-2000 yılları arasında 4 sezon geçirdiği Galatasaray'da 136 lig maçında takımını yönetirken, üst üste 4 lig şampiyonluğu kazanarak bir rekorun da sahibi oldu. İkinci dönemine 2002-2003 sezonunda başlayan Terim, 2003-2004 sezonunun 26. haftasındaki Çaykur Rizespor maçının ardından görevinden ayrıldı ve bu döneminde ise 60 lig maçında yer aldı. Bu sezon tekrar teknik direktörlük koltuğuna oturan Terim, Eskişehirspor maçı öncesi 3 lig maçını geride bırakarak Galatasaray'ın başındaki lig maçı sayısını 199'a taşıdı.