Galatasaray ile Eskişehir'in 47. maçı

Turkcell Süper Lig'de yarın yapılacak Galatasaray-Eskişehirspor maçıyla birlikte her iki ekip lig tarihinde 47. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan maçlarda Galatasaray, Eskişehirspor'a galibiyet sayısında 19-8, gol sayısında da 62-43 üstünlük kurarken, iki ekip arasındaki 19 maç da berabere sonuçlandı.

Taraflar arasında geçen sezon yapılan maçları Eskişehirspor, kendi evinde 4-2, İstanbul'da ise 1-0'lık skorlarla kazandı.



-İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR-



Galatasaray ile Eskişehirspor takımları lig tarihinde İstanbul'da 23 kez karşılaştı.

İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 12, Eskişehirspor 2 galibiyet alırken, 12 maç da berabere sonuçlandı. Gol sayısında da Galatasaray'ın 39-19 üstünlüğü bulunuyor.

Eskişehirspor, Galatasaray karşısında lig tarihinde İstanbul'daki galibiyetlerini 1981-82 ve geçen sezon aldı.



-EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER-



İki takım arasındaki rekabette taraflar birbirlerine karşı en farklı skorlu galibiyetleri 3'er farklı sonuçlarla aldı.

Galatasaray, 1980-81 sezonunda 4-1, 1970-71 (hükmen), 1973-74, 1978-79 ve 1995-96 sezonlarında 3-0 galip gelirken, Eskişehirspor ise 1984-85 sezonunda 3-0 üstünlük sağladı.



-BERABERLİKLER AĞIR BASIYOR, EN ÇOK GÖRÜLEN SKOR 1-1-



Galatasaray ile Eskişehirspor takımları arasında lig tarihindeki maçlara bakıldığında beraberliklerin ağır bastığı gözüküyor.

İki takım arasındaki geride kalan 46 lig maçından 19'u berabere sonuçlandı.

Bu arada, 19 beraberlik içinde tam 10 tanesi 1-1 sonuçlanırken, bu sonuç iki takım arasında en sık rastlanan skor olarak kayıtlara geçti.



-SON 10 MAÇ-



İki takım arasında ligde yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

1986-87 Eskişehirspor-Galatasaray 1 - 1

Galatasaray-Eskişehirspor 2 - 1

1987-88 Eskişehirspor-Galatasaray 0 - 1

Galatasaray-Eskişehirspor 1 - 1

1988-89 Eskişehirspor-Galatasaray 1 - 1

Galatasaray-Eskişehirspor 1 - 0

1995-96 Eskişehirspor-Galatasaray 1 - 2

Galatasaray-Eskişehirspor 3 - 0

2008-09 Eskişehirspor-Galatasaray 4 - 2

Galatasaray-Eskişehirspor 0 - 1