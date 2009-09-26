T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray ile Eskişehir'in 47. maçı

26 Eylül 2009 14:33

Turkcell Süper Lig'de yarın yapılacak Galatasaray-Eskişehirspor maçıyla birlikte her iki ekip lig tarihinde 47. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan maçlarda Galatasaray, Eskişehirspor'a galibiyet sayısında 19-8, gol sayısında da 62-43 üstünlük kurarken, iki ekip arasındaki 19 maç da berabere sonuçlandı.

Taraflar arasında geçen sezon yapılan maçları Eskişehirspor, kendi evinde 4-2, İstanbul'da ise 1-0'lık skorlarla kazandı.

-İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR-

Galatasaray ile Eskişehirspor takımları lig tarihinde İstanbul'da 23 kez karşılaştı.
İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 12, Eskişehirspor 2 galibiyet alırken, 12 maç da berabere sonuçlandı. Gol sayısında da Galatasaray'ın 39-19 üstünlüğü bulunuyor.

Eskişehirspor, Galatasaray karşısında lig tarihinde İstanbul'daki galibiyetlerini 1981-82 ve geçen sezon aldı.

-EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER-

İki takım arasındaki rekabette taraflar birbirlerine karşı en farklı skorlu galibiyetleri 3'er farklı sonuçlarla aldı.
Galatasaray, 1980-81 sezonunda 4-1, 1970-71 (hükmen), 1973-74, 1978-79 ve 1995-96 sezonlarında 3-0 galip gelirken, Eskişehirspor ise 1984-85 sezonunda 3-0 üstünlük sağladı.

-BERABERLİKLER AĞIR BASIYOR, EN ÇOK GÖRÜLEN SKOR 1-1-

Galatasaray ile Eskişehirspor takımları arasında lig tarihindeki maçlara bakıldığında beraberliklerin ağır bastığı gözüküyor.
İki takım arasındaki geride kalan 46 lig maçından 19'u berabere sonuçlandı.

Bu arada, 19 beraberlik içinde tam 10 tanesi 1-1 sonuçlanırken, bu sonuç iki takım arasında en sık rastlanan skor olarak kayıtlara geçti.

-SON 10 MAÇ-

İki takım arasında ligde yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:
1986-87 Eskişehirspor-Galatasaray 1 - 1
Galatasaray-Eskişehirspor 2 - 1
1987-88 Eskişehirspor-Galatasaray 0 - 1
Galatasaray-Eskişehirspor 1 - 1
1988-89 Eskişehirspor-Galatasaray 1 - 1
Galatasaray-Eskişehirspor 1 - 0
1995-96 Eskişehirspor-Galatasaray 1 - 2
Galatasaray-Eskişehirspor 3 - 0
2008-09 Eskişehirspor-Galatasaray 4 - 2
Galatasaray-Eskişehirspor 0 - 1


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak'ın Kılıçdaroğlu'na 'ulan' dediği görüntüler...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24