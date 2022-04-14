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Spor

Galatasaray ile Dinamo Kiev, barış için maça çıkıyor

14 Nisan 2022 10:42

Galatasaray ve Dinamo Kiev, Ukrayna'daki Rus işgalinden zarar gören çocuklara yardım amacıyla, "Barış için maç" sloganıyla bugün karşı karşıya geliyor.

Galatasaray ve Dinamo Kiev, çok anlamlı bir mesaj için sahaya çıkıyor. "Barış için maç" sloganıyla tura çıkan Dinamo Kiev, bugün saat 17.00'de Nef Stadı'nda Galatasaray ile karşılaşacak.

Karşılaşmayı TRT Spor ve GSTV canlı olarak yayımlayacak.

Karşılaşmanın biletleri, 3 ayrı kategoride 25, 50 ve 100 TL olarak satışa sunuldu. Daha fazla yardım toplanabilmesi adına kombine kartları bu maçta geçerli olmayacak.

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