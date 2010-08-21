-GALATASARAY İLE BURSASPOR'UN LİGDE 83. RANDEVUSU İSTANBUL (A.A) - 21.08.2010 - Galatasaray ile Bursaspor, yarın yapacakları maçla birlikte ligde 83. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray, 1967-1968 sezonunda Birinci Lig'e yükselen Bursaspor ile yaptığı karşılaşmalardan 43'ünü galibiyetle kapatırken, rakibine 18 kez yenildi. İki takım arasındaki 21 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar, 82 maçta rakip filelere toplam 138 gol atarken, Bursa ekibi 66 golle karşılık verebildi. İki takım arasında geçen sezon yapılan lig maçlarında Bursaspor evinde 1-0 kazanırken, İstanbul'daki karşılaşma 0-0 bitti. Galatasaray, sahasında yaptığı lig maçlarında Bursaspor'a 18 yılı aşkın süredir yenilmiyor. Galatasaray, Bursaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1999-2000 sezonunda sahasında rakibini 6-0 yenerek aldı.