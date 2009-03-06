Galatasaray ile Bursaspor 80. kez



Galatasaray ile Bursaspor ligde bugün 80. maça çıkacaklar. İki takım arasında geride kalan maçlarda, sarı-kırmızılı ekibin galibiyetlerde 42-17, gol sayısında da 136-64 üstünlüğü bulunuyor.



Galatasaray ile Bursaspor, bugün yapacakları maçla birlikte, ligde 80. kez karşı karşıya gelecek.



Galatasaray, 1967-1968 sezonunda Birinci Lig'e yükselen Bursaspor ile yaptığı karşılaşmalardan 42'sini galibiyetle kapatırken, rakibine 17 kez yenildi. İki takım arasındaki 20 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.



Sarı-kırmızılılar, 79 maçta rakip filelere toplam 136 gol atarken, Bursa ekibi 64 golle karşılık verebildi.



Sezonun ilk yarısında Bursa'da yapılan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazanmıştı.



ASLAN 14 MAÇTIR SAHASINDA YENİLMİYOR



Galatasaray, kendi sahasında yaptığı lig maçlarında Bursaspor'a 17 yıla yakın süredir yenilmiyor.



''Cim Bom'', Bursaspor'a kendi sahasında en son yenilgisini 1991-92 sezonunda, 2 Mayıs 1992 tarihinde 2-1'lik skorla almıştı. Sarı-kırmızılılar, o tarihten bu yana İstanbul'da yaptığı 14 lig maçında Bursa ekibi karşısında 12 galibiyet, 2 de beraberlik aldı.



Galatasaray, Bursaspor ile kendi sahasında yaptığı bütün lig maçlarında ise 30 kez galip gelirken, 3 kez de rakibine yenildi. İki takım arasında İstanbul'da yapılan 6 maç ise beraberlikle tamamladı.

Sarı-kırmızılılar, Bursaspor'a İstanbul'da toplam 91 gol atarken, filelerinde 24 gol gördü.



Geçen sezon İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 1-0 kazanmıştı.



FARKLI SKORLU GALİBİYETLER



Galatasaray, Bursaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1999-2000 sezonunda kendi sahasında rakibini 6-0 yenerek aldı.



''Cim Bom'' ayrıca, Bursaspor karşısında 1998-1999 sezonunda 5-0, 1973-1974, 1985-1986 ve 2002-2003 sezonlarında 4-0, 1978-1979 sezonunda ise 5-1'lik galibiyetler elde etti.



Bursaspor ise Galatasaray karşısında en farklı skorlu galibiyetini, 2001-2002 sezonunda Bursa'da yapılan karşılaşmada 5-0'lık skorla aldı.



