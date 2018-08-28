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Spor

Galatasaray ile Alanyaspor'dan dostluk yemeği

İSTANBUL (DHA) -  Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü hafta mücadelesi öncesi iki kulübün yönetim kurulu üyeleri yemekte bir araya geldi

28 Ağustos 2018 01:56

İSTANBUL (DHA) -  Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan Spor Toto Süper Lig\'in 3\'üncü hafta mücadelesi öncesi iki kulübün yönetim kurulu üyeleri yemekte bir araya geldi.
Türk Telekom Stadyumu\'nda gerçekleştirilen yemek davetinde Galatasaray Spor Kulübü\'nü temsilen başkan yardımcısı Yusuf Günay ve genel sekreter İlber Aydemir, Aytemiz Alanyaspor\'u temsilen ise Asbaşkan Bilal Gömeç yer aldı.
Yemek öncesinde Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile Aytemiz Alanyaspor Asbaşkanı Bilal Gömeç, Galatasaray\'ın kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Bilal Gömeç yaptığı açıklamada Galatasaray yönetimine kendilerini ağırladığı için teşekkür ederken, \"Biz Anadolu kulüpleri olarak başarılı olmak zorundayız\" dedi.
Yusuf Günay ise geçmişte Alanya\'da çok iyi ağırlandıklarının altını çizerek, Emre Akbaba transferi için Alanyaspor kulübüne teşekkür etti.

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