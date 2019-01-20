Galatasaray, ikinci yarıya 'farklı' başladı

Spor Toto Süper Lig’de 18. haftanın kritik karşılaşmasında Galatasaray MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Fatih Terim’siz son lig maçında ev sahibi Aslan adeta şov yaptı ve sahadan 6-0’lık galibiyetle ayrılarak ikinci yarıya muhteşem bir giriş yaptı. Sarı-kırmızılılar puanını 32’ye çıkararak maç fazlasıyla Medipol Başakşehir’le farkı üçe indirdi ve Evkur Yeni Malatyaspor’un averajla önünde 2. sıraya yerleşti. Zor günler geçiren konuk ekip MKE Ankaragücü ise 20 puanda kaldı.

Galatasaray’da yeni transferlerden Marcao ilk 11’de yer alırken Emre Taşdemir kulübede yer aldı. Emre Taşdemir, 71’de Martin Linnes’e bıraktı. Emre Akbaba sakatlığı, Eren Derdiyok ve Serdar Aziz ise kadro dışı oldukları için forma giyemedi. Ankaragücü’nde ise yeni teknik direktör Mustafa Kaplan, takımının başında ilk kez sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılılarda goller Sinan Gümüş (dk. 1 ve 26), Henry Onyekuru (dk. 21, 60 ve 62) ve Badou Ndiaye’den (dk. 86) geldi. Henry Onyekuru attığı üç golle yıldızlaşırken, Fatih Terim’in santrfor bölgesinde tercih ettiği Sinan Gümüş de kaydettiği iki golle parladı.