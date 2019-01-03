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Spor

Galatasaray ikinci yarı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (DHA) - Galatasaray, 2018-2019 sezonu ikinci yarı hazırlıklarına bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı

03 Ocak 2019 00:31

İSTANBUL (DHA) - Galatasaray, 2018-2019 sezonu ikinci yarı hazırlıklarına bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.
Sarı kırmızılı takım, yeni yılın ilk çalışmasında anatomik adaptasyon antrenmanı yaptı. Antrenmanda her bir oyuncu kendi nabız aralığına göre aerob koşu gerçekleştirdi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

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