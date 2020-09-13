Galatasaray İkinci Başkanı: Okay Yokuşlu bize gelmek istedi

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Okay Yokuşlu'nun Galatasaray'a gelmek istediğini ancak kulübünün izin vermediğini söyledi.

Taçsız Kral lakaplı Metin Oktay, ölümünün 29'uncu yıl dönümünde Topkapı Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Düzenlenen anma törenine; Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik ile Divan Kurulu Üyeleri katıldı.

Metin Oktay'ın paraya değil duruşa önem verdiğini dile getiren Abdurrahim Albayrak, "Bütün futbolculara örnek olan, herkesin örnek aldığı, Türkiye'de birçok çocuğa Metin isminin verilme sebebi olan birisiydi. Kendisini rahmetle anıyoruz. Bize çok şey öğretti. O'nu hiçbir Galatasaraylının unutacağını zannetmiyorum. Genç futbolcularımıza zaman zaman gelip Metin Oktay ağabeyimizin mezarını ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

İspanya'nın Celta Vigo takımında forma giyen Okay Yokuşlu'nun sarı-kırmızılı takıma gelmek istediğini ancak kulübünün izin vermediğini dile getiren Abdurrahim Albayrak, "Okay Yokuşlu, Türk futbolunun yetiştirdiği çok önemli isimlerden birisi. Kendisi tarafından bize gelmek istediği iletildi. Kulübü de maalesef satmayı veya kiraya vermeyi düşünmediklerini iletti" diye konuştu.

"Maliyeti düşük transferler yapmak istiyoruz"

Abdurrahim Albayrak, mali konularda her şeyi çok ince eleyip, çok titiz davranıp, maliyeti düşük transferler yapmak istediklerini ifade ederek, "Bugüne kadar sergilediğimiz yol budur. Bundan asla taviz vermeyeceğiz. Yönetim kurulumuzun belirlediği bedellerin dışına çıkmayacağız. Galatasaray taraftarları merak etmesin. Orta sahaya hocamızın listesi doğrultusunda aldığımız değerli futbolcumuz var. İnşallah ona bir tane daha eklemenin çabası içindeyiz. Okay'ın kulübünde bir değişiklik olursa paylaşırız" şeklinde konuştu

Yönetim olarak ciddi tedbirler aldıklarını kaydeden Albayrak, Younes Belhanda ile ilgili ise "Belhanda 10 numara giyen bir futbolcumuz. Dün akşam iyi oynadı ve bizleri sevindirdi. Galatasaray'da çok iyi oynayan futbolcular da oynamayan futbolcular da satıldı. İyi oynadığı için gidecek ya da gitmeyecek diye bir şey yok. Galatasaray'da transfer bitmez. Hem alırız hem de satarız. Bu çarkı çevirmek zorundayız. Bütün dünyada gelirlerde inanılmaz bir düşüş var. Yurt dışında bir spor adamının açıklamasına göre futbol ailesinin kaybı 6 milyar avro. Bundan Galatasaray da tüm Türk takımları da etkileniyor. Bunun tedbirlerini alıyoruz. Almazsak yarın yolda kalırız. Yönetim olarak çok ciddi tedbirler alıyoruz. Bunu da uygulamak ve az parayla güzel işler yapmak için için gece gündüz çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.